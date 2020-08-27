هزة أرضية تضرب السليمانية

اعلنت وزارة النقل، الخميس، عن تسجيل هزة أرضية في محافظة السليمانية بقوة 3.5 درجة.

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية سجلت ظهر اليوم الخميس عند الساعة (2:13:53) بالتوقيت المحلي حدوث هزة أرضية في محافظة السليمانية".

وأضافت أن "قوتها بلغت (3،5) درجة على مقياس رختر وتبعد (19) كم شمال غرب قلعة دزة في محافظة السليمانية وتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".