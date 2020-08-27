'المساس به اعتداء على المقاومة'.. موجة استنكارات ضد 'تهديدات' تعرض لها المسعودي

ضجّ موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، بسيل من التغريدات التي تحدثت عن "تهديدات"، يتعرض لها رئيس هيئة الحج وكالة سامي المسعودي، حيث استنكر مدونون عراقيون ذلك، وحذروا من "المساس" بالمسعودي، معتبرين ذلك "اعتداء على المقاومة"، على حد تعبيرهم.
وقال الأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء" أبو الاء الولائي على صفحته في (تويتر)، إن "سماحة الشيخ سامي المسعودي، مقاوم منذ عرفته، لا يهزه التهديد ولا يدفعه عن خط المقاومة اختلاقات مريضة في مخيلات المتوهمين، ولا سيما اذا ما صدر كل ذلك من المحتل أو من أذنابه، وهو دافع لنا أن نكون معه -كما كنا دائماً- في خندق الأخوة والجهاد والدم الواحد المشترك".
بدوره، قال القيادي في "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي، "نستنكر وندين بشدة التهديدات التي يتعرض لها الشيخ المجاهد سامي المسعودي، ونؤكد تضامننا التام معه ضد أي محاولة للمساس به، ونعد أي اعتداء عليه هو اعتداء على المقاومة العراقية والمقاومين، الأمر الذي يستوجب الرد بحزم وقوة.. افهموها جيدآً".
بدوره، قال القيادي في "عصائب أهل الحق" جواد الطليباوي، "نستنكر وندين بشدة التهديدات التي يتعرض لها الشيخ المجاهد سامي المسعودي، ونؤكد تضامننا التام معه ضد أي محاولة للمساس به، ونعد أي اعتداء عليه هو اعتداء على المقاومة العراقية والمقاومين، الأمر الذي يستوجب الرد بحزم وقوة.. افهموها جيدآً".
كذلك استنكر مستخدمون لـ(تويتر)، ما أسموها بـ"التهديدات الجبانة التي تطال الشيخ المسعودي أحد الأبطال المجاهدين الذين تشهد لهم سوح الوغى وأفنوا عمرهم في ميادين الجهاد، وأن الكبار لا يخيفهم تهديد الصغار".
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