إصابة بوغبا بفيروس كورونا

رياضة 2020-08-27 | 14:37 1,512 مشاهدة

استبعد بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، من تشكيلة منتخب فرنسا لإصابته بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما كشف مدرب الديوك ديدييه ديشان، الخميس. واكد ديشان الخبر لدى إعلانه التشكيلة المدعوة لمواجهة السويد وكرواتيا الشهر المقبل ضمن دوري الأمم الأوروبية. وحل الشاب الصاعد ادواردو كامافينغا ابن الـ17 عاماً لاعب وسط رين بدلا من بوجبا في التشكيلة الرسمية لينضم إلى المنتخب للمرة الأولى في مسيرته شأنه شأن لاعب وسط ليون حسان عوار ومدافع لايبزيج الألماني دايوت أوباميكانو.



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