'اللقاح الروسي'.. الكشف عن تفاصيل جديدة وشروط المشاركة بتجاربه

قال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن روسيا تبدأ مرحلة جديدة من التجارب السريرية للقاح "سبوتنيك في" Sputnik-V المضاد لفيروس كورونا المستجد ستشمل أكثر من 40 ألف إنسان في موسكو.
وأوضح سوبيانين أن "الاختبارات ستجري على أساس المؤسسات الطبية في المدينة"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة هي الثالثة للاختبارات السريرية ومن المهم أنها ستجري بالتزامن مع إدخال المصل إلى الاستخدام المدني".
وذكر العمدة أن المشاركة في الاختبار ستكون على أساس تطوعي، وبالشروط التالية:
1- أن يكون عمر المشارك أكبر من 18 عاما.
2- ألا يحمل أعراضا لأي عدوى فيروسية تنفسية حادة.
3- ألا يكون الشخص قد أصيب من قبل بكوفيد-19.
وفي غضون ذلك، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن هناك 27 دولة أجنبية أبدت اهتمامها بشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، مبينة أن هذه القائمة تشمل بيلاروسيا وأذربيجان والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان.
وقال المكتب الإعلامي للصحة الروسية في بيان، إن الوزارة أصدرت شهادة تسجيل للقاح "غام-كوفيد-فام-ليو" الذي طوره مركز "غاماليا" و"يتم إنتاجه على شكل مادة جافة لتحضير محلول قابل لحقنه في العضل".
وتعتبر روسيا أول دولة في العالم سجلت لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد أطلق عليه اسم "سبوتنيك V" وصممه مركز غاماليا لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة، وكان إطلاق إنتاجه التسلسلي في 15 آب، ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم الجماعي للمواطنين الروس به في أواسط أيلول.
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