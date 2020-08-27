'اللقاح الروسي'.. الكشف عن تفاصيل جديدة وشروط المشاركة بتجاربه

وصرح عمدة العاصمة موسكو، سيرغي سوبيانين، في بيان "نبدأ مع زملائنا في مركز غاماليا الوطني البحثي لعلم الأوبئة والأحياء الدقيقة وبدعم من صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اختبارات للقاح في مرحلة ما بعد التسجيل، ستجري في موسكو". وذلك وفقا لما نقل موقع روسيا اليوم.وأوضح سوبيانين أن "الاختبارات ستجري على أساس المؤسسات الطبية في المدينة"، مشيرا إلى أن "هذه المرحلة هي الثالثة للاختبارات السريرية ومن المهم أنها ستجري بالتزامن مع إدخال المصل إلى الاستخدام المدني".

وذكر العمدة أن المشاركة في الاختبار ستكون على أساس تطوعي، وبالشروط التالية:

1- أن يكون عمر المشارك أكبر من 18 عاما.

2- ألا يحمل أعراضا لأي عدوى فيروسية تنفسية حادة.

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3- ألا يكون الشخص قد أصيب من قبل بكوفيد-19.



وفي غضون ذلك، ذكرت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، أن هناك 27 دولة أجنبية أبدت اهتمامها بشراء اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، مبينة أن هذه القائمة تشمل بيلاروسيا وأذربيجان والبرازيل وفنزويلا وكازاخستان.