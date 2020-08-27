بالجدول.. العراق يودّع قائمة الدول الأعلى حرارة بالعالم

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأمريكية، جدولا يضم 15 منطقة ودولة بأعلى درجات الحرارة في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بين الجدول ان مدينة هيرات بافغانستان احتلت المرتبة الاولى باعلى درجة حرارة عالمية، وبدرجة بلغت 49.6 مئوية،.واحتلت مدن في المغرب الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والتاسعة والـ12، فيما احتلت مدن في الجزائر المراتب السادسة والسابعة والعاشرة والـ11 والـ13، فضلا عن مدينة في المكسيك اتلت المرتبة الخامسة في الجدول.

وجاءت مدينة الجهراء في الكويت بالمرتبة الـ 14 وبدرجة حرارة بلغت 45.5 درجة مئوية ، في حين احتلت منطقة صلابيا الكويتية المرتبة 15 وبدرجة حرارة بلغت 45.5 مئوية أيضاً.

وأدناه جدول الدول والمدن الأعلى حرارة بالعالم: