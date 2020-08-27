رئيس مالي المعزول عاد إلى منزله بعد "وساطة"

إبراهيم طالب إبراهيمالخميس 2020/8/27 05:26 م بتوقيت أبوظبي
كشف المتحدث باسم المجلس العسكري في مالي، جبريلا مايجا، الخميس، أن قادة الانقلاب أطلقوا سراح الرئيس المعزول إبراهيم أبو بكر كيتا.
وأضاف مايجا: "أطلق سراحه هذا الصباح، وأعيد إلى منزله"، دون التطرق لمزيد من التفاصيل.
وبحسب مصادر لـ"العين الاخبارية" فقد رافقت عناصر خاصة من الأمن المالي الرئيس المخلوع كيتا من مكان اعتقاله إلى حيث مقر إقامته بالعاصمة بامكو، دون أن يتضح ما إذا كان الأمر يتعلق بإقامة جبرية أو إطلاق سراح الرئيس بشكل كامل.
يأتي ذلك بعد وساطة من دول غرب أفريقيا "إيكواس" التي أرسلت وفدا إلى باماكو السبت أجرى لقاءات مع القادة العسكريين الذين يديرون البلاد.
وأطاح قادة عسكريون بالرئيس إبراهيم بو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب الجاري الذي احتجزوه و15 مسؤولا مدنيا وعسكريا، بينهم رئيس البرلمان موسى تمبينيه، ورئيس أركان الجيش الجنرال عبد الله كوليبالي.
وأثار الانقلاب العسكري ردود فعل وإدانة دولية إلى جانب تحذيرات من فوضى جديدة داخل دولة هي مركز القتال ضد التهديدات الإرهابية المتنامية في الساحل.
وانتخب الرئيس كيتا عام 2013، ثم أعيد انتخابه في 2018، وواجه طوال الأشهر الأخيرة احتجاجات واسعة في الشوارع بدعوة من تحالف واسع للمعارضة.
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