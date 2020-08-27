جوبالاند وبونتلاند تتفقان على جولة جديدة للحوار بمقديشو

اتفقت ولايتا جوبالاند وبونتلاند الصوماليتان، الخميس، على إجراء جولة جديدة من الحوار السياسي في مقديشو، للتوصل لاتفاق بشأن الملفات السياسية الشائكة وأبرزها نظام الانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع أحمد مدوبي رئيس ولاية جوبالاند، وسعيد عبدالله دني رئيس بونتلاند، في عاصمة بونتلاند غرووي، في الفترة ما بين "25-26 " أغسطس/آب الجاري.

وبحسب البيان الختامي الصادر عن الاجتماع، فقد ركز الجانبان على القضايا المصيرية للصومال، وأبرزها النقاش على مسار الانتخابات 2020/2021 وضرورة تحديد نظام توافقي لها يجمع بين كل الأطراف السياسية في البلاد.

وكشف البيان، الذي تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، عن "إجراء مشاورات عبر اتصالات هاتفية بينهما من جهة وبين الرئيس محمد عبدالله فرماجو ورؤساء الولايات الصومالية الأخرى (غلمدغ، هيرشبيلي وجنوب غرب الصومال)" من جهة أخرى.

وانبثق عن تلك الاتصالات اتفاق على جولة جديدة من الحوار السياسي في مقديشو دون إعلان موعدها.

واتفق الزعيمان مدوبي ودني على تبني رؤية سياسية مشتركة ومبادئ أساسية تقود الصوماليين إلى بلورة نظام انتخابي قابل للتنفيذ بالفترة المحدودة المتبقية من الموعد المقرر للانتخابات.

وشدد الرئيسان أيضا على ضرورة نأي البلاد عن عدم الاستقرار السياسي وكل ما من شأنه زعزعة الأمن.

وأشادا بجهود المجتمع الدولي الداعم لإجراء الانتخابات في موعدها وفق نظام توافقي بين الأطياف السياسية في الصومال.

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ودعا البيان المشترك بين الولايتين الشعب الصومالي إلى المساهمة في عقد الانتخابات في موعدها والحفاظ على وحدة وأمن واستقرار البلاد

ويأتي هذا البيان بعد أسبوع من مقاطعة الولايتين مؤتمر "طوسمريب 3"، احتجاجا على تقرير مصير نظام الانتخابات وسط غياب حكومة رسمية وعدم وجود ضمانات دولية تضع حدا لغطرسة فرماجو

إلا أنه رغم مقاطعتهما فقد خرج مؤتمر طوسمريب 3 ، بإجراء الانتخابات في موعدها بالاقتراع غير المباشر بنظام "4.5" العشائري لتقاسم السلطات السيادية في الصومال.

وهو النظام الذي يرفضه فرماجو بسبب أطماعه في التمديد لمدة عامين وتأجيل الانتخابات الصومالية ريثما تستمر وصاية قطر على الصومال.

وتشكل مسار طوسمريب للحوار السياسي في بداية يوليو/تموز المنصرم، على خلفية خلافات حادة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية على نظام الانتخابات الصومالية.

وفي المؤتمر الأول للمسار، اجتمع رؤساء الولايات الإقليمية بشكل خاص ما بين 11-12 يوليو/تموز، واتفقوا على توحيد موقفهم حيال الانتخابات وإجرائها في موعدها ودعوة الرئيس فرماجو إلى المشاركة في جولة ثانية من المفاوضات السياسية لتحديد نظام الانتخابات.

وانعقد المؤتمر الثاني للمسار، بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية ما بين 18-22 يوليو/تموز الماضي.

واتفق الطرفان على إجراء الانتخابات بموعدها والاجتماع في جولة ثالثة 15 أغسطس/آب الجاري لتحديد نظام الانتخابات لكن ولايتي جوبالاند وبونتلاند قاطعتا المؤتمر بسبب عزل البرلمان رئيس وزراء الحكومة حسن علي خيري.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الصومالية التشريعية في نوفمبر/تشرين الثاني أما الرئاسية فستكون في فبراير/شباط 2021.