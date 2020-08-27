روسيا تعلن تسجيل 4711 إصابة جديدة بـ«كورونا» و121 حالة وفاة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم (الخميس)، تسجيل 4711 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية.



ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة تفشي فيروس كورونا، أنه تم تسجيل 121 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا».

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هذا وبلغت حصيلة الوفيات في روسيا منذ بدء تفشي الوباء 16804 حالات، في حين ارتفع إجمالي المصابين إلى 9755756 شخصاً.

وتعافى 6411 من الإصابة خلال اليوم الماضي؛ ما يرفع حصيلة المتعافين منذ بدء تفشي الوباء إلى 792561 شخصاً، بينما بقي هناك 166211 حالة نشطة حتى الآن.