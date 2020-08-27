شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في زيارة رسمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

وصل وزير الخارجية السعودي فرحان بن فيصل، الخميس، إلى بغداد في زيارة رسمية، لبحث العلاقات بين البلدين، وفقا لوسائل اعلام محلية ومصادر مطلعة.



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وقالت المصادر لقناة "الحرة" الأمريكية إن وزير الخارجية السعودي سيلتقي نظيره العراقي فؤاد حسين ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وتأتي زيارة الوزير السعودي بعد أكثر من شهر على تأجيل زيارة رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي للرياض، والتي كانت مقررة في 20 يوليو الماضي.

وأعلنت السعودية في حينه أن التأجيل جاء، بسبب دخول الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى المستشفى