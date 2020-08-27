طيران الإمارات تستأنف تشغيل رحلاتها إلى بانكوك في 1 سبتمبر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى بانكوك برحلات يومية اعتباراً من 1 سبتمبر (أيلول) المقبل.



وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية إلى 78 وجهة في مطلع سبتمبر، لتوفر لعملائها سفراً مريحاً وآمنا من وإلى العاصمة التايلندية عبر دبي من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا. كما ستصبح بانكوك المدينة الخامسة عشرة في جنوب وجنوب شرق آسيا ضمن شبكة طيران الإمارات العالمية.

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وسوف تستخدم طيران الإمارات على خط تايلند طائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: الأولى ورجال الأعمال والسياحية. واعتباراً من 1 سبتمبر، سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 384" مطار دبي الدولي يومياً في الساعة 1:50 صباحاً وتصل إلى بانكوك في الساعة 11:30 صباحاً. أما رحلة العودة "ئي كيه 385"، فتقلع من مطار بانكوك الدولي في الساعة 3:25 صباحاً وتصل إلى دبي في الساعة 6:35 صباحاً.

والحجز متاح على الرحلات عبر الموقع الشبكي emirates.com أو عن طريق وكلاء السفر. وينبغي على المسافرين إلى بانكوك الامتثال لمتطلبات السلطات التايلندية التي يمكن الاطلاع عليها عبرhttps://www.emirates.com/ae/english/help/travel-requirements/#81339 قبل إجراء الحجز.

ويمكن للعملاء من مختلف محطات طيران الإمارات التوقف في دبي مع إعادة فتح أبواب المدينة أمام الزوار من رجال الأعمال والسياح الدوليين. ولضمان سلامة المسافرين والسياح والمجتمعات، فإن إبراز شهادة فحص "كوفيد-19" PCR يعتبر إلزامياً لجميع الركاب العابرين (الترانزيت) والقادمين إلى دبي (والإمارات العربية المتحدة) قبل ركوب الطائرة، بمن فيهم مواطنو دولة الإمارات والمقيمون والسياح، بغض النظر عن البلد الذي يأتون منه