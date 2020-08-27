حاكم دبي يشيد بالمكانة التي وصلت لها المرأة الإماراتية والإنجازات المهمة التي حققتها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالمكانة التي وصلت لها المرأة الإماراتية والإنجازات المهمة التي حققتها.



وقال الشيخ محمد بن راشد على حسابه على موقع "توتير": "إلى المرأة الإماراتية في يومها.. اجتهدتِ.. فأنجزتِ.. وأثبتِ للعالم من أنتِ.. فخورون بك.. معتزون بشراكتك في مسيرة التنمية.... نرفع رؤوسنا بإنجازاتك.. كل عام وأنت أفضل وأجمل.."

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وتحتفل دولة الإمارات، يوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠، بـ"يوم المرأة الإماراتية" الذي يمثل مناسبة وطنية للتعبير عن الاعتزاز بإنجازات "ابنة الإمارات"، وتقدير دورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن"، وذلك بناء على توجيهات الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي أكدت أن المرأة الإماراتية استطاعت خلال العقود الماضية من عمر الدولة، أن تثبت للجميع ومن المواقع المختلفة التي تتبوأها أنها أهل للمسؤولية وأنها على قدر من الكفاءة لتكون سنداً لبلادها في الظروف كافة، وأن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لابد أن تكون ابنة الإمارات شريكاً استراتيجياً ومحورياً في عملية استشراف المستقبل، والمساهمة فيه جنباً إلى جنب مع أخيها الرجل.