شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طالبان تقتل 4 مدنيين خلال اشتباك مع الأمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 قال مسؤولون أفغان، الخميس، إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا أربعة مدنيين خلال اشتباكات مع الأمن في إقليم باروان وسط البلاد.

وتدور الاشتباكات بينما تجتاح الإقليم سيول أودت بحياة أكثر من 150 شخصا ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية. Advertisements فيما لم تعلق حركة طالبان على الواقعة حتى الساعة 11:25 ت.غ. ويأتي ذلك رغم تنامي الآمال في بدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة في أعقاب إطلاق سراح دفعة أخيرة من سجناء طالبان كانوا عقبة أمام انطلاق المسار السلمي في البلد الذي عانى من الفوضى والحرب طوال نحو عقدين من الزمان.

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