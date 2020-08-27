الدكتور هيثم صلاح الدين يكتب:  لقد فقدت حاستي الشم و التذوق .. هل أنا مصاب كورونا ؟! 

لقد فقدت حاستي الشم و التذوق .. هل انا مصاب كورونا ولكن لا تقلق ، فهذا لا يعني انك تواجه شيئاً خطيراً . ! الاجابة المباشرة و الواضحة .. نعم..

علي الرغم من تواجده بيننا منذ أشهر، إلا أننا مازلنا نتفاجىء بالكثير مما يستطيع فعله فيروس كرونا المستج.

وفي جديد اختبره العلماء، أفاد باحثون أوروبيون قاموا بدراسة تجارب المرضى ، إن فقدان حاسة الشم الذي يمكن أن يصاحب فيروس كورونا مميز ومختلف عن ذلك الذي يعاني منه شخص مصاب بنزلة برد أو الزكام.

عندما يعاني مرضى "كوفيد-19" من فقدان الشم، يكون ذلك مفاجئاً و فريداً من نوعه.

فمعظم المصابين بفيروس كورونا يمكنهم التنفس بحرية، حيث لا يعانون في العادة أنفاً مسدوداً أو مزكوماً أو سائلاً لكنهم في الوقت نفسه لا يستطيعوا الاحساس او التمييز بين اياً من الروائح.

الشيء الآخر الذي يميزهم عن غيرهم هو فقدانهم "الحقيقي" للتذوق ، إن الأمر ليس أن حاسة التذوق لديهم ضعيفة إلى حد ما، ولكنها مفقودة تماما.

مرضى فيروس كورونا الذين فقدوا حاسة التذوق لا يمكنهم التمييز بين المر أو الحلو.

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ويُعتقد أن السبب في ذلك هو أن الفيروس المستجد يؤثر على الخلايا العصبية المرتبطة مباشرة بحاسة الشم والتذوق.

لذلك يبدو بالفعل أن هناك سمات مميزة تميز فيروس كورونا عن فيروسات الجهاز التنفسي الأخرى ، هذا يعني أنه من الممكن استخدام اختبارات الشم والتذوق للتمييز بين مرضى "كوفيد-19" والأشخاص المصابين بنزلات البرد أو الأنفلونزا العادية عن طريق إجراء اختبارات الشم والتذوق بأنفسهم في المنزل باستخدام منتجات مثل القهوة والثوم والبرتقال والليمون والسكر.

و علي الرغم من ان هذه التجربة فريدة من نوعها و مستجدة لدي البشر و تسبب توتر و قلق مفاجيء ، الا أنه من المطمئن ان الغالبية العظمي من هؤلاء المرضي لا يعانون اعراض تنفسية حادة او خطيرة.

بالاضافة الي ان حاستي الشم والذوق تعود في غضون أسابيع قليلة من تلقاء نفسها لدى معظم الأشخاص الذين يتعافون من فيروس كورونا.

فالأشخاص الذين يتعافون بسرعة أكبر، من المحتمل أن الفيروس لم يؤثر إلا على الخلايا المبطنة لأنوفهم فقط ، اما عن الأشخاص الذين يتعافون بشكل أبطأ، يُرجح أن الفيروس قد أثر على خلايا الأعصاب المسؤولة عن حاسة الشم و التذوق .

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