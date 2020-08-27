شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإسلامي فى لبنان يشيد بدعم مصر لبيروت ويصفها بـ"بلسم الجراح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 10 رحلات من الطائرات التي أقلعت من مصر متجهة إلى مطار رفيق الحريرى الدولى بجمهورية لبنان الشقيقة فى الجسر الجوى، محملة بأطنان من المساعدات الطبية والدوائية والغذائية تم إعدادها بمشاركة الهلال الأحمر المصرى وعدد من جمعيات المجتمع المدنى بمصر، وذلك لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بفتح جسر جوى لتقديم المساعدات العاجلة، وتقديم الدعم إلى الأشقاء فى الجمهورية اللبنانية لتجاوز الأزمة الراهنة، الأمر الذى وصفه محمد على الحسينى الأمين العامّ للمجلس الإسلامي العربي في لبنان بأن الدولة المصرية بلسم جراح الكثيرين.

وقال "الحسينى" في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "إن دعم الأشقاء العرب للبنان كان دعما مميزا وهاما، لأنه بلسم جراح الكثيرين، وقدم الخدمات لآلاف المنكوبين بانفجار مرفأ، ولقد عبرت مصر بهذه المبادرة الطيبة عن حبها للبنان ولأهله، وعن أصالتها وموقعها القيادي في الأمة العربية والإسلامية، فمصر لم تتأخر يوما عن مساندة لبنان وقضاياه، كما لم تتأخر يوما في حمل الهم العربي، ومعالجة الملفات والقضايا العربية بحكمة واعتدال، ولكن بحزم وقوة".

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وأشار "الحسينى" إلى أن المجلس الإسلامي العربي في لبنان، هو مجلس فكري سياسي اجتماعي تربوي، إسلامي الانتماء والعقيدة وعربي الهوية والولاء، يعنى بأحوال المسلمين ويهتم بشؤونهم ويتابع أحوال الشيعة العرب بتعاون وتنسيق تام مع دولهم، ينشط المجلس في أوساط الشيعة العرب من أجل تحصينهم في مواجهة دعوات ومحاولات استمالتهم بعيدا عن انتمائهم العربي، وتجنيدهم في ميليشيات وزمر مأجورة تعمل لخدمة الممول الإيراني في مشاريع تفتيت وفتن مذهبية، كما يعمل على جمع الصفّ العربيّ، والحفاظ على الوحدة والهوية العربية، من خلال وضع المصالح العربية والإسلامية على رأس الأولويات.