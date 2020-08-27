شكرا لقرائتكم خبر عن عزمى بشارة ينفق مليار و200 مليون دولار على الإعلام فى 8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد شهادة إسلام لطفى مدير قناة العربى عن رأس مال قناة العربى، من أبرز الشهادات التى كشفت حجم الأموال التى أنفقها عزمى بشارة على الإعلام، من أجل تنفيذ سياساته وأهدافه الخبيثة، خاصة عند تأسيس قناة العربى.

وكشف أحد عناصر الإخوان الهاربة خارج البلاد، فى فيديو له، أن عزمى بشارة لديه موازنة سنوية تقدر بحوالى 150 مليون دولار فى السنة، ينفقها على القنوات التابعة له لتنفيذ مخططاته، وأنه من عام 2011 وحتى العام الماضى وعلى مدار 8 سنوات، أنفق مليار و200 مليون دولار على الإعلام فى هذه الفترة.

هذه الاعترافات من داخل جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، تفضح الأجندة المكلف بها عزمى بشارة عضو الكنيست الإسرائيلى، والمدير الفعلي لإعلام تميم بن حمد أمير قطر، وجماعة الإخوان الإرهابية، حيث يدير مجموعة من القنوات والمواقع الإلكترونية على رأسها التلفزيون العربى، وصحيفة العربى الجديد، فضلا عن مواقع أخرى.