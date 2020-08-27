شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد يؤكد اتجاه التأمينات لحل أزمة المعاش المبكر ونظر الطلبات حتى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات، وبحضور بعض من المتضررين من قانون التأمينات الجديد رقم 148 لسنة 2019 بشأن أزمة المعاش المبكر.

وقال فؤاد، أنه تم الاتفاق على تلقى الهيئة طلبات المواطنين طالبى المعاش المبكر حتى نهاية ديسمبر 2019 من خلال مذكرة موجهة لرئيس الهيئة مرفق بها المستندات المؤيدة لموقفه ومبرراته موضحا بها أسباب عدم قدرته فى تسوية طلبه فى حينه لعرضها على لجنة مختصة لبحث الحالات كلا على حدى وذلك من خلال خطاب مسجل بعلم الوصول موجه إلى رئيس الهيئة القومية للتأمينات "ميدان الألفي".

وأشار فؤاد، إلى أنه فيما يخص المنتهى علاقة عملهم فى المنشأة لأسباب خارجة عن إرادته كتصفية أو حل وخلافه يحق له إعانة بطالة لحد أقصى 28 أسبوع، أما فيما يخص الفترة الانتقالية فيتعذر بحث الأمر فى ظل انتهاء دور انعقاد مجلس النواب لارتباط الأمر بتعديلات تشريعية.

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وتابع فؤاد، أنه فيما يخص معاش العجز وطبيعة العمل أوضح رئيس الهيئة أن هناك فرق بين حالات عجز صاحب العمل والعاملين، مشيرا إلى وجود جدول حاليا مفصل بذلك مشمول بشرح وافى لحالات العجز وكذا طبيعة العمل.

وأضاف فؤاد، أنه بوجود حاليا لجنة تحكيم طبية للتظلم من قرارات القومسيون الطبى فيما يخص حالات العجز.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان قد ألتقى عدد من متضررى أزمة المعاش المبكر، وطرح عدد من الحلول والمقترحات تمثلت فى إعادة تشغيل نظام المعاش السابق على حالات الاستقالات، وتسوية المعاش حتی تاريخ 30 / 12 / 2019 لحل أزمة العالقين، وعمل تعديل تشريعى يضع فترة انتقالية لا تتجاوز عام قبل تطبيق نص المعاش المبكر المستحدث يسمح لكل من يرغب فى التسوية المبكرة أن يسوى على النظام القدیم، بالإضافة إلى وضع قواعد خاصة للموظفين الحكوميين بما يتفق وأحكام المادة 70 من قانون الخدمة المدنية بشأن التحفيز على المعاش المبكر.