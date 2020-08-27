شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات البرلمان تشيد بدور البرلمان فى دعم تحول الرقمى للحكومة وتحسين خدمات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشاد جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بما أعلنه وزير الاتصالات بشأن تقديم خدمات التوثيق المميكنة للمواطنين من خلال 361 مكتب حتى نهاية سبتمبر المقبل، فى إطار بناء مصر الرقمية.

كما ثمن عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، إعلان ملامح مشروع مصر الرقمية والتى تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع وأكثر دقة وكفاءة.

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وأشار طلعت إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى إطار التحول الرقمي الذي بدأته مصر مؤخرا بهدف رفع كفاءة العمل في كافة قطاعات الدولة.

وقال جون طلعت: "نحمد الله أننا على الطريق الصحيح وسنحقق نجاحا باهرا خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن البرلمان قام بدوره على أكمل وجه من خلال صياغة عدد من التشريعات الهامة لخدمة توجهات الدولة في هذا الشأن".