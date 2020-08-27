منظمة الصحة العالمية: فيروس كورونا يتباطؤ في غالبية المناطق في العالم

أظهرت بيانات جديدة لمنظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا " يتباطؤ في غالبية المناطق في العالم، لاسيما في الأميركيتين، رغم استمرار تفشيه.
وأفادت منظمة الصحة العالمية في أحدث تقرير لها أنّه تم تسجيل أكثر من 1.7 مليون إصابة جديدة و نحو 39 الف وفاة إضافية خلال الأسبوع الماضي.
وتبين معدلات الأسبوع في 23 أوت تراجعا بنسبة 5 في المئة، في عدد الإصابات في العالم وبنسبة 12 في المئة في عدد الوفيات، بالمقارنة مع الأسبوع الذي سبقه.
ورغم هذا التباطؤ، بلغ عدد الإصابات بالوباء 23 مليوناً والوفيات أكثر من 813 ألفاً، وفق ما نقلت الأسوشيتد برس.
وباستثناء جنوب شرق آسيا وشرق المتوسط، سجلت كل المناطق تراجعاً في عدد الإصابات والوفيات الجديدة، بحسب المنظمة.
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