إسبانيا تعلن بدء تعافي الاقتصاد من آثار أزمة كورونا

أعلنت وزيرة المالية الإسبانية نادية كالفينو، اليوم الخميس، أن الاقتصاد الإسباني بدأ في التعافي من آثار أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) وذلك رغم أن بعض الصناعات والمناطق الجغرافية لا زالت تواجه مصاعب.

وقالت كالفينو في تصريحات نقلتها قناة "سي إن إن" الأمريكية أن 75 بالمئة من العاملين ممن هم تحت مظلة ملف تنظيم التوظيف المؤقت عادوا إلى أعمالهم بالفعل.

كما تابعت الوزيرة أن الحكومة ستنظر إذا ما

كان هناك حاجة لتمديد عمل الملف بعد سبتمبر المقبل لبعض القطاعات التي قد تكون متضررة بشكل أكبر، مشددة على ضرورة تفادي أي أضرار هيكلية تلحق بالاقتصاد.

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في إسبانيا وصل إلى أكثر من 420 ألف حالة.