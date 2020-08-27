بثروة تعادل 1 % من ناتج أمريكا.. جيف بيزوس أغني شخص في العالم

يعتبر الملياردير جيف بيزوس، الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، أول شخص تتجاوز ثروته حاجز 200 مليار دولا، بفضل إرتفاع أسهم أمازون، امس بنسبة 1.2%، لصبح أغني شخص فى العالم.

تقدر ثروت جيف بيزوس 204,6 مليار دولار عندما أغلقت الأسواق أمس الأربعاء، وتجازت ثروت بلومبيرغ الـ202 مليار دولار، وجاء رقم بيزوس الذي يمتلك حصة 11.1% في أمازون التي تبلغ قيمتها السوقية 1.68 تريليون دولار، إلى صافي ثروة قدرها 197.8 مليار دولار، وتعد

هذه أعلى ثروة سجلتها فوربس منذ أن بدأت تتابع ثروات المليارديرات في عام 1982.

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يمتلك بيزوس صحيفة" الواشنطن بوست" وشركة Blue Origin لاستكشاف الفضاء، والتي تنافس شركة "سبايس إكس" التابعة لشركة "إيلون ماسك".، بجانب حصته فى شركة أمازون.

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تعادل ثروة جيف بيزوس 1%من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة،

والذي بلغ 21.6 تريليون دولار في الربع الأول من العام 2020 لكنه انخفض إلى 19.4 تريليون دولار في الربع الأخير، وفقًا لوزارة التجارة.

وكانت أمازون شهدت طفرة في المبيعات عبر الإنترنت خلال جائحة كوفيد-19 حيث لجأ الناس إلى التسوق عبر الإنترنت أثناء تواجدهم داخل منازلهم، ما أدى إلى ارتفاع القيمة السوقية للشركة، تقدر قيمتها الآن بـ 1.7 تريليون دولار.

يُذكر ان بيزوس، وماسك، وغيتس، وحفنة من أثرياء أميركا قد حققوا مكاسب غير عادية خلال الوباء، حتى مع ما يقرب من 10 % من الأميركيين الذين لا يزالون عاطلين من العمل.