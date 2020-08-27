وزير الخارجية السعودى يصل العراق

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العراق، وذكرت قناة (السومرية) العراقية الإخبارية أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية السعودي خلال هذه الزيارةعددًا من المسئولين العراقيين من بينهم وزير الخارجية العراقي ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لبحث ومناقشة عدد من القضايا من بينها العلاقات الثنائية بين البلدين.
كان وزير الخارجية العراقي استقبل في مكتبه بالعاصمة العراقية بغداد يوم (الثلاثاء) الماضي السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.
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