طالب وزير الخارجية الفرنسي، فان إيف لودريان، يوم الخميس، قادة الانقلاب في مالي بالإسراع في نقل السلطة للمدنيين، مؤكدا أن استمرار العمليات العسكرية الفرنسية ضد المتطرفين.
وقال الوزير الفرنسي إن عملية انتقال السلطة في مالي يجب أن تكون سريعة، مضيفا أن الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد لن يوقف العمليات العسكرية الفرنسية التي تستهدف الإسلاميين المتشددين هناك.
وكان قادة الانقلاب الذي أطاح الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس قد أخبروا وفدا من الوسطاء من دول غرب أفريقيا أنهم يرغبون في البقاء في السلطة لفترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، حسبما ذكرت نيجيريا الأربعاء.
وقال لو دريان لإذاعة (آر.تي.إل) "يجب أن يتم الانتقال بسرعة، وأن تعاد السلطة إلى المدنيين، معوضع برنامج سياسي يسمح لهذا البلدب تحقيق استقرار سياسي".
ونقلت وكالة رويترز عن الوزير الفرنسي قوله إن وساطة دول غرب أفريقيا يجب أن تنتهي بسرعة لاستعادة بعض الاستقرار، الذي لا غنى عنه في مواصلة القتال ضد المتشددين.
وتنشر فرنسا نحو 5100 من جنودها في منطقة الساحل مع وجود نسبة كبيرة من تلك القوات في مالي، حيث تدخلت هناك عام 2013 لوقف تقدم المتطرفين نحو عاصمةالبلاد باماكو.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تطلب الإسراع بنقل السلطة للمدنيين في مالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.