وزير الصحة الكويتى: شفاء 616 حالة مصابة بكورونا بإجمالى 74522 حالة

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 616 حالة من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 74 ألفا و522 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي اليوم الخميس، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ 616 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى

المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.



وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، أعلن أمس الأربعاء، شفاء 504 حالات من الفيروس التاجي خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 73 ألفا و906 حالات.