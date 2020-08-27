كورونا.. أكثر من 24 مليون إصابة ونحو 830 ألف وفاة حول العالم

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كورونا يواصل انتشاره حول العالم
رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدول للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد ، المسبب لمرض كوفيد19 ، يواصل الفيروس انتشاره مسجلا أرقام مرعبة ، وأظهرت أحدث الإحصائيات ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات ليصل إلى 24 مليونا و337 ألفا و5 إصابات حول العالم.
كما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 829 ألفا و686 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 16 مليونا و876 ألفا و159 حالة شفاء من الفيروس.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة، تليها البرازيل والهند وروسيا وجنوب أفريقيا وبيرو والمكسيك وكولومبيا وتشيلي وإسبانيا وإيران والأرجنتين والمملكة المتحدة والسعودية وبنجلاديش.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
ارتفاع الإصابات الجديدة في ألمانيا
كما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية ارتفاع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا بواقع 1507 حالات ليصل إجماليها إلى 237936.
وسجل المعهد خمس وفيات جديدة مما يرفع مجملها إلى 9285.
من جهتها، تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقادة الولايات الاتحادية الـ 16 في البلاد مؤتمرا لمناقشة القضية الشائكة ذات الصلة بتغيير استراتيجيات اختبار واحتواء فيروس كورونا التي تم طرحها مطلع الشهر الجاري.
واتفق وزير الصحة ينس شبان مع نظرائه على مستوى الولايات على قواعد جديدة تتطلب عزل الأشخاص العائدين إلى ألمانيا من مناطق تعتبر عالية الخطورة لمدة خمسة أيام على الأقل عند عودتهم.
وحاليا، تتيح البلاد اختبارات مجانية للكشف عن الإصابة بكورونا لجميع الأشخاص العائدين إلى ألمانيا من الخارج، وهو إجراء إلزامي على الحدود لأولئك العائدين من قائمة المناطق المصنفة على أنها عالية الخطورة.
وسيتم تعديل هذا من خلال النهج الجديد، الذي يأتي وسط تكدس في المختبرات والهيئات الصحية المحلية مع زيادة عدد الاختبارات التي تجرى في البلاد.
وستعني القاعدة المقترحة أنه لن يُسمح للأشخاص العائدين إلى ألمانيا من المناطق عالية الخطورة بمغادرة الحجر الصحي الإلزامي المقرر لمدة 14 يومًا بعد خمسة أيام إلا إذا كانت نتيجة اختبارهم سلبية.
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