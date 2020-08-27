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بومبيو يصل سلطنة عمان في إطار جولته بالشرق الأوسط

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 02:19 مساءً - منذ ساعتين

وزير الخارجية الأمريكي يص سلطنة عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أنه يتطلع إلى مناقشة ترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط خلال زيارته لسلطنة عمان.

وقال بومبيو، في تغريدة عقب وصوله إلى سلطنة عمان: “أتطلع إلى مناقشة ترسيخ السلام والازدهار في منطقة الشرق الأوسط مع السلطان هيثم بن طارق”.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه إلى “مناقشة الجهود المبذولة للوحدة بين دول ”.

وكان بومبيو وصل إلى سلطنة عمان، قادما من الإمارات في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت السودان وإسرائيل، والبحرين.

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وخلال زيارته للإمارات، بحث وزير الخارجية الأمريكي، مع المسؤولين القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

كما تناول اللقاء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها المهم في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها الأبرز في مجال السلام في الـ25 عاما الماضية.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إنه تمت مناقشة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا ونفوذ إيران “الخبيث” في المنطقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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