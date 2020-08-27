جائحة كورونا تلغي “جازابلانكا” و”طنجاز”

أعلنت مؤسسة “sevenpm”، الجهة المنظمة لمهرجان “جازابلانكا”، و”تنجاز”، إلغاء نسختي 2020 من المهرجانين.
وأصدرت sevenpm، أمس الأربعاء، بلاغا أعلنت فيه إلغاء الحدثين الفنيين لهذا العام، بسبب الظروف، التي يعيشها المغرب في مواجهة الجائحة، وضربت موعدا مع جمهور موسيقى الجاز، السنة المقبلة.
وأعلن البلاغ عن تاريخ تنظيم الحدثين، العام المقبل، وجاء فيه:” سنلتقي أقوى، في الفترة ما بين 1 إلى 3 يوليوز 2021 في الجازابلانكا، ومن 23 إلى 25 شتنبر 2021 في تنجاز”.
وألغت الجائحة الكثير من المهرجانات الموسيقية الكبرى في المغرب، منها مهرجانا موازين، والراي.
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