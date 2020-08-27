فرصة أخرى للعالقين في المغرب بسبب “كورونا”.. برمجة رحلة جديدة اتجاه إسبانيا

أعلنت السفارة الاسبانية بالرباط، عن برمجتها لرحلة جديدة لإعادة الإسبان العالقين في المغرب، وكذا المغاربة المقيمين في إسبانيا، والذين تعذر عليهم العودة إلى الجارة الشمالية للمغرب بسبب إغلاق الحدود.

وكشفت السفارة الإسبانية عن تنظيم رحلة من ميناء طنجة المتوسط، في اتجاه الجزيرة الخضراء، يوم 4 شتنبر المقبل، بداية من الثانية زوالا بالتوقيت المغربي.

وفي سياق متصل، سبق للسفارة الاسبانية، أن أعلنت عن تنظيم رحلتين يومي الجمعة والسبت المقبلين، في اتجاه ميناء الجزيرة الخضراء، وذلك تكميلا لسلسلة الرحلات التي نظمتها بهدف إعادة العالقين في المغرب نتيجة تداعيات “كوفيد 19”.