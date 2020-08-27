مندوبية السجون تعلن إيقاف الزيارة العائلية للسجناء في بعض المؤسسات السجنية -اللائحة

ارتباطا بتطور الوضعية الوبائية ببعض العمالات والأقاليم؛ قررت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف الزيارة العائلية للسجناء في بعض المؤسسات السجنية.
وأعلنت المندوبية العامة للإدارة السجون وإعادة الإدماج وقف الزيارة العائلية للسجناء في السجن المحلي، عين السبع 1، عين السبع 2، ومركز الإصلاح والتهذيب بعين السبع وعين برجة بالدار البيضاء، بالاضافة إلى سجن سلا 2 والعرجات 1 والعرجات 2 والسجن المحلي بالقنيطرة والأوداية بمراكش وطنجة 1 وطنجة 2، وتطوان ورأس الماء وبوركايز بفاس.
وأوضح المصدر نفسه، أن هذا القرار يندرج ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المندوبية العامة لحماية الساكنة السجنية والموظفين العاملين بها.
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