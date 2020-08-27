غمزو يطالب بمحاسبة الأطباء والممرضين الذين يشاركون بالأعراس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - طالب منسق كورونا في وزارة الصحة الإسرائيلية، البروفيسور روني غَمزو، اليوم الخميس، بمحاسبة الأطباء والممرضين الذين يشاركون بأعراس لا تلتزم بالتعليمات.

وتحدّث غمزو مع مديري المستشفيات: مدير مستشفى العائلة المقدسة، د. إبراهيم حربجي، ومدير المستشفى الفرنسي، د. نائل إلياس، ومدير مستشفى الناصرة (الإنجليزي)، البروفيسور فهد حكيم، مطالبًا الهيئات الإدارية والطبية بأن تكون مثالا يحتذى به في المحافظة على التعليمات والامتناع عن المشاركة في الأعراس التي لا تتم بحسب التعليمات.

وقال غمزو: "لو كنت تعرف أن الطبيب أو الممرض الذي يعمل في المستشفى متورط في قضية معينة، هل كنت ستتعامل معه وكأن شيئًا لم يكن؟ لا وألف لا. كم بالحري إذا كان هذا الشخص قد شارك في أحد الأعراس التي تقام بطرق غير قانونية وليست وفقا للتعليمات، وفي اليوم التالي، يأتي هذا الشخص إلى المستشفى لمعالجة مسن مريض وقد خرج للتو من العملية! ألا يقوم بجرمٍ بحقّه؟".

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وقام غمزو بزيارة مستشفيات مدينة الناصرة: مستشفى العائلة المقدسة، المستشفى الفرنسي ومستشفى الناصرة (الإنجليزي)، بمرافقة المكلف بمكافحة وباء كورونا في المجتمع العربي، أيمن سيف، وبمرافقة إدارات المستشفيات والهيئات الطبية وممثلين عن اللجنة الاستشارية المعينة من قبل مدير عام وزارة الصحة البروفيسور حيزي ليفي، في إطار جولاته الميدانية إلى مستشفيات البلاد للاطلاع عن كثب على أوضاعها وفحص مدى جهوزيتها لاستيعاب مرضى كورونا وقدرتها على مكافحة الفيروس علمًا أن الشتاء على الأبواب.

وبعد الجولة الميدانية، نُظّم مؤتمر صحافي للإعلاميين العرب نُقل عبر تطبيق الزوم.

وقام البروفيسور حكيم بافتتاح المؤتمر بالتطرق إلى وضع كورونا في مدينة الناصرة، مؤكدًا على "أهمية تعاون كافة الجهات من أجل القضاء على الفيروس والعودة إلى الحياة الطبيعية".