الصحة الفلسطينيّة: 6 وفيات و622 إصابة كورونا جديدة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت وزارة الصحة الفلسطينيّة، اليوم الخميس، 6 حالات وفاة إثر الإصابة بفيروس كورونا، و622 إصابة جديدة و325 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في بيان صحافي، إنه "تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة لمواطن (76 عاما) من بلدة إذنا في الخليل، ومواطن (67 عاما) من بلدة عتيل بطولكرم، ومواطن (62 عاما) من بلدة جبع في القدس، ومواطن (69 عاما) من بلدة ترقوميا بالخليل، ومواطن (76 عاما) من قلقيلية، ومواطن من قطاع غزة، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 158".
وأشارت الكيلة إلى أن "الإصابات الجديدة موزعة حسب التالي: محافظة الخليل (265)، محافظة نابلس (17)، محافظة بيت لحم (34)، محافظة قلقيلية (36)، محافظة رام الله والبيرة (80)، محافظة جنين (5)، محافظة أريحا والأغوار (20)، محافظة سلفيت (2)، محافظة طولكرم (2)، محافظة طوباس (2)، قطاع غزة (20)، محافظة القدس (139)، بينها 39 في الضواحي".
وتابعت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (100)، محافظة طولكرم (15)، مدينة القدس (60)".
ولفتت إلى وجود 26 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 4 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.
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