كندا تعرض المشاركة في التحقيق اللبناني حول انفجار بيروت بشرط

الخميس 27 أغسطس 2020

عرضت كندا، الخميس، المشاركة في التحقيق اللبناني حول انفجار بيروت لكنها اشترطت "المصداقية والشفافية".



وقال وزير الخارجية الكندي، فرانسوا-فيليب شامبين، خلال زيارة إلى لبنان، اليوم، إن بلاده عرضت الانضمام إلى التحقيق اللبناني في الانفجار المزلزل الذي وقع بمرفأ بيروت هذا الشهر لكن وفقا لشروط تضمن إجراء تحقيق شفاف ذي مصداقية يتوصل إلى حقيقة ما حدث.

وأضاف شامبين، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إن أوتاوا مستعدة لتقديم الدعم "وفقا لشروط" سيجري تحديدها، دون مزيد من التفاصيل.

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وتابع: "يتوقع الشعب اللبناني أن تتوقف مشاركة كندا في هذا التحقيق على اتسامه بالمصداقية والشفافية وسبر أغوار الأمور لتحقيق العدالة".

ووعد الرئيس اللبناني في بادئ الأمر بتحقيق سريع في سبب انفجار مادة شديدة القابلية للاشتعال مخزنة لسنوات بشكل لا يراعي قواعد السلامة في الرابع من أغسطس/ آب مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 180 شخصا وإصابة نحو ستة آلاف آخرين، لكنه قال في وقت لاحق إن الأمر سيستغرق وقتا.

ويشارك محققون فرنسيون ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي في التحقيقات التي يجريها القضاء، بعد رفض لبنان إجراء تحقيق دولي.

وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة "الإفلات من العقاب" السائدة لبنان.