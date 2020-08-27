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شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحدد مكان وزمان حظر التجوال الشامل لاحتواء كورونا والان مع التفاصيل
الخميس 27 أغسطس 2020
أعلن الأردن، الأربعاء، تسجيل 40 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، منها 30 حالة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الجائحة إلى 1756 إصابة.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر قوله خلال إيجاز صحفي أن حالات الشفاء وصلت إلى 1372 حالة، فيما بقي تحت العلاج 381 حالة، موزعين بواقع 242 في مستشفى الأمير حمزة، و126 في مناطق العزل، و13 في الملكة علياء.
من جهة أخرى، أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام بالأردن أمجد عودة العضايلة عن فرض حظر تجول شامل يوم الجمعة في محافظتي العاصمة عمّان والزرقاء فقط، وذلك بعد استمرار تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في المحافظتين؛ على أن تستمر ساعات الحظر كما هي في باقي محافظات المملكة.
وأوضح العضايلة خلال إيجاز صحفي في رئاسة الوزراء مساء الأربعاء، أن الحظر الشامل في المحافظتين سيبدأ من الساعة الحادية عشرة ليلاً يوم الخميس ويستمر لمدة 24 ساعة حتى الساعة الحادية عشرة ليلاً من يوم الجمعة.
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