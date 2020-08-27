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بجاش يلتقي سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الخميس 27 أغسطس 2020

بحث وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية  اليمني الدكتور منصور بجاش اليوم مع سفير كوريا الجنوبية لدى اليمن تايول كواك عدد من قضايا التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وتنسيق مواقف البلدين ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك في المحافل الدولية.

 

 

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وتطرق الدكتور بجاش الى تطورات الاوضاع على الساحة المحلية بما في ذلك استمرار التصعيد العسكري والقصف العشوائي لمليشيا الحوثي الانقلابية والذي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين وتفاقم الوضع الانساني لاسيما بمحافظة مأرب.. لافتا الى أن ذلك لا يخدم بأي شكل من الاشكال عملية السلام في اليمن.

 

وأشاد بموقف كوريا الثابت والداعم لليمن وحكومته الشرعية ولجهود عملية السلام في اليمن.. مثمنا اسهامات كوريا المختلفة في المجال الانساني والاغاثي المقدم لليمن خلال هذه المرحلة.

 

من جهته، أكد السفير الكوري على موقف بلاده تجاه اليمن ودعمها للحكومة الشرعية وللجهود المتصلة بعملية السلام.

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