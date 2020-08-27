ماذا قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا عن مهاجم المسجدين؟

الخميس 27 أغسطس 2020

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أردرن، إن المسؤول عن الهجوم على المسجدين في 2019 بمدينة كرايست شيرش "يستحق الصمت التام والمطلق مدى الحياة".



جاء ذلك بعد صدور حكم بالسجن مدى الحياة، الخميس، بحق المهاجم برينتون تارانت (29 عاما) دون إمكانية الإفراج عنه، لإدانته بقتل 51 شخصا في الهجومين الإرهابيين.

وقالت أردرن، في بيان، إن الصدمة الناتجة عن ذلك الحدثين لن تُشفى بسهولة.

وأضافت: "ولكن آمل أن يكون اليوم هو الأخير الذي يكون هناك سبب لدينا لسماع أو نطق اسم الإرهابي الذي يقف وراء ذلك".

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وعاقبت محكمة نيوزيلندية، تارانت منفذ مجزرة مسجدي كرايست تشيرش بالسجن المؤبد "دون عفو ​​مشروط".

ويعني هذا الحكم أن السفاح تارانت سيقضي سجنه مدى الحياة دون إمكانية الإفراج عنه، وهي أول عقوبة من نوعها في نيوزيلندا.

وهذا الحكم يرتبط بقتل 51 مسلما، بينما عوقب المتهم بالسجن 12 عاما عن اتهامات بالشروع في قتل 40 آخرين.

وتارانت الذي رفض توكيل محامين له الشهر الماضي، أقرّ بارتكاب 51 عملية قتل، و40 محاولة قتل، إلى جانب تهمة الإرهاب خلال الاعتداء على المسجدين منتصف مارس/آذار 2019 في مجزرة هزت العالم.

وكان القاضي كاميرون ماندر، قد سأل المتهم، أمس الأربعاء، إذا ما كان ينوي التحدث، بعد الإصغاء بصمت على مدار 3 أيام لغضب الناجين وعائلات الضحايا، ليرد بأنه لن يتحدث شخصيا في المحكمة.

ويؤمن الشاب الأسترالي صاحب الـ29 عاما بتفوق العرق الأبيض، حيث يؤمن بقواعد "اليمين المتطرف".