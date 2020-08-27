للنساء... حيل سهلة تمنع سيلان الآيلاينر خلال الصيف

1- يجب اختيار الآيلاينر بتركيبة مضادة للماء. وهكذا لا يمكن أن يتأثر الخط الساحر فوق عينيك بالتعرّق. ومن الأفضل في هذه الحالة أيضاً استخدام الجل الجاف غير السائل.

2- تطبيق حيلة ذكية تقوم على رسم خط بقلم أسود جاف فوق الجفن قبل تطبيق خط الآيلاينر ثم رسم حدوده بالقلم نفسه. فهذا يساعد على ثباته ويمنع سيلانه لمدة طويلة خلال النهار.



3- الأفضل تطبيق أساس العيون على الجفن قبل رسم خط الآيلاينر فهو يعمل على تثبيته أيضاً.

4- عدم لمس العينين بواسطة أصابع اليد، وهو ما يجب عدم فعله إطلاقاً ليس من أجل عدم إفساد شكل المكياج فقط، بل لتفادي الإصابة بالعدوى الناتجة من فيروس كورونا المستجد أيضاً.