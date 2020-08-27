من منّا لا تحب تطبيق الآيلاينر؟ الآيلاينر يمنح النظرات سحراً لا يضاهى، لكنه يفرض خلال فصل الصيف تحدياً كبيراً، وهو سيلانه. وما لا تعرفه الكثيرات هو أنه يمكن تخطي هذه المشكلة من خلال اتباع بعض التعليمات سهلة التطبيق.
2- تطبيق حيلة ذكية تقوم على رسم خط بقلم أسود جاف فوق الجفن قبل تطبيق خط الآيلاينر ثم رسم حدوده بالقلم نفسه. فهذا يساعد على ثباته ويمنع سيلانه لمدة طويلة خلال النهار.
3- الأفضل تطبيق أساس العيون على الجفن قبل رسم خط الآيلاينر فهو يعمل على تثبيته أيضاً.
4- عدم لمس العينين بواسطة أصابع اليد، وهو ما يجب عدم فعله إطلاقاً ليس من أجل عدم إفساد شكل المكياج فقط، بل لتفادي الإصابة بالعدوى الناتجة من فيروس كورونا المستجد أيضاً.
إذاً، احرصي على تطبيق هذه الخطوات السهلة، واسألي عن أخرى يمكن أن ترشدك إليها خبيرة الجمال.
كانت هذه تفاصيل خبر للنساء... حيل سهلة تمنع سيلان الآيلاينر خلال الصيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.