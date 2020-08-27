أفاد مراسل الخليج 365، الخميس، بأن قوة من شرطة بابل فضت "احتكاكاً" حدث بين متظاهرين وأصحاب محال قريبة من ساحة التظاهر، مبيناً أن ذلك لم يؤدِ إلى وقوع إصابات. يتبع...



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كانت هذه تفاصيل خبر قوة أمنية تفض 'احتكاكاً' بين متظاهرين وأصحاب محال في بابل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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