اتحاد الكرة: الآسيوي يشترط فريقين لكل ملعب

طالبت لجنة التراخيص من اندية الدوري الممتاز باختيار الملاعب المرخصة التي تمتاز بتحقيق نسبة كافية من المعايير المطلوبة، على أن يكون فريقان لكل ملعب، حسب تعليمات الاتحاد الاسيوي.

وقال رئيس لجنة التراخيص حسين فلامرز في بيان للتطبيعية، ان "اللجنة سترفع الوثائق المقدمة من الاندية حسب صلاحياتها، على ان تكون صادرة في العام الحالي 2020 ، وأن الاسبقية في تثبيت اختيار الملاعب ستكون لمن يقوم بتقديم الوثائق اولا مع استيفائها للشروط المطلوبة".

واضاف فلامرز "تأمل اللجنة من الاندية جميعا استثمار الملاعب كافة من دون استثناء في جميع المحافظات، لا سيما بعد التعاون الكبير من قبل وزارة الشباب مع الأندية".



واختتم بالقول: "بالنظر لكون الفترة الزمنية الممنوحة للاندية باختيار الملاعب لم يتبق منها سوى ثلاثة أسابيع على غلق النظام، لذا بات على جميع الاندية الاسراع بإجراء ما هو مطلوب منها لإكمال متطلبات المشاركة في دوري الكرة الممتاز، ومحاولة الحصول على الرخصة للمشاركة في دوري الابطال الاسيوي".