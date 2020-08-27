شرطة النجف: لاصحة لاغتيال اي طبيب وهذا ما حصل

نفت قيادة شرطة النجف، الخميس، الانباء المتداولة حول اغتيال طبيب في المحافظة.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "لاصحة لما نشرته بعض مواقع التوصل الاجتماعي عن تعرض دكتور للاغتيال"، مبينة ان "القضية حدثت بسبب شجار بين طبيبين حول موضوع ما، مما ادى إلى جرح أحدهم".

واكدت الشرطة ان "الوضع الأمني مستقر وان الموضوع هو مشاجرة وهي قيد التحقيق ولا صحة لأي استهداف او اغتيال نهائيا"، داعية الجميع الى "توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم تصديق الإشاعات".