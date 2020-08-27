تحالف عراقيون يدين تفجير البعثة الدولية

دان تحالف عراقيون، الخميس، تفجيرا استهدف عجلتين تابعتين لبرنامج الأغذية العالمي التابع لبعثة الأُمم المتحدة في العراق.

وقال التحالف في بيان تلقت الخليج 365، "تابعنا بقلقٍ بالغ حادثة إنفجار عبوة ناسفة إستهدفت عجلتين لقافلة برنامج الأغذية العالمي التابع لبعثة الأُمم المتحدة في العراق أمس الأربعاء ٢٦-٨-٢٠٢٠، مما أسفر عن إصابة أحد كوادر البعثة وخسائر مادية أُخرى في ناحية برطلة شرقي محافظة نينوى".

واضاف "نُدين ونستنكر إستهداف البعثات الدولية سيما الفرق الأغاثية التي تُقدم المساعدات في كافة المحافظات، ونُعبر عن أسفنا الشديد لما تعرضت لَهُ تلك القافلة الإغاثية من حادث أليم، ونطالب الجهات الأمنية المعنية بتحمل كامل مسؤولياتها في حماية العاملين في تلك البعثات وتوفير مناخ آمن يُسهل عملهم داخل العراق".