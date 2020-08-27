تنشر وكالة الخليج 365، نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض ( الدور التمهيدي) للعام الدراسي 2019 - 2020 . وادناه نتائج الامتحانات العامة للمدارس المهنية واعداديات التمريض:



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