2020-08-27 | 13:08
966 مشاهدة
ولكن هناك رفضاً قاطعاً من طرف برشلونة الذي أكد على أن البند قد انتهت مدته في 10 يونيو الماضي، ومن الممكن أن يدخل الطرفان في أزمة قضائية بالمحاكم.
وتحدثت كولاو عن الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "El Desmarque" الإسبانية، وقالت: "يجب أن نحترم ما يقوم به النادي داخلياً من أجل حل هذه الأزمة وفقاً للوائح التي يعتمد عليها لفرض النظام والاستقرار".
وأضافت: "أتمنى استمرار ميسي مع برشلونة وأن تفعل الإدارة كل ما بوسعها من أجل تغيير رأيه".
وتابعت: "ليو أفضل لاعب في العالم، لقد نشأ وترعرع في برشلونة، إذا ترك النادي، فالحزن سيخيم على المدينة".
واختتمت: "برشلونة مصدر فخر بالنسبة للمدينة، ولذلك نتمنى لهم الأفضل دائمًا، وأثق تماماً في عودته مرة أخرى لقوته التي تعودنا عليها في السنوات الماضية".
كانت هذه تفاصيل خبر عمدة برشلونة: الحزن سيخيم على المدينة إذا رحل ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.