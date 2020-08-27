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عمدة برشلونة: الحزن سيخيم على المدينة إذا رحل ميسي

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2020-08-27 | 13:08

عمدة برشلونة: الحزن سيخيم على المدينة إذا رحل ميسي

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أعربت عمدة مدينة ، أدا كولاو، عن رغبتها في بقاء، ليونيل ، داخل العملاق الكتالوني بعد أنباء طلب الأرجنتيني الرحيل عن قلعة "كامب نو".
وبحسب التقارير خلال الأيام الماضية، أرسل ميسي خطاباً رسمياً لإدارة نادي برشلونة يؤكد فيه على عدم استمراره في النادي ويريد تفعيل بند فسخ التعاقد.

ولكن هناك رفضاً قاطعاً من طرف برشلونة الذي أكد على أن البند قد انتهت مدته في 10 يونيو الماضي، ومن الممكن أن يدخل الطرفان في أزمة قضائية بالمحاكم.


وتحدثت كولاو عن الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "El Desmarque" الإسبانية، وقالت: "يجب أن نحترم ما يقوم به النادي داخلياً من أجل حل هذه الأزمة وفقاً للوائح التي يعتمد عليها لفرض النظام والاستقرار".

وأضافت: "أتمنى استمرار ميسي مع برشلونة وأن تفعل الإدارة كل ما بوسعها من أجل تغيير رأيه".

وتابعت: "ليو أفضل لاعب في العالم، لقد نشأ وترعرع في برشلونة، إذا ترك النادي، فالحزن سيخيم على المدينة".


واختتمت: "برشلونة مصدر فخر بالنسبة للمدينة، ولذلك نتمنى لهم الأفضل دائمًا، وأثق تماماً في عودته مرة أخرى لقوته التي تعودنا عليها في السنوات الماضية".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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