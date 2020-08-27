طالبان تقتل 4 مدنيين خلال اشتباك مع الأمن

قال مسؤولون أفغان، الخميس، إن مسلحين من حركة طالبان قتلوا أربعة مدنيين خلال اشتباكات مع الأمن في إقليم باروان وسط البلاد.

وتدور الاشتباكات بينما تجتاح الإقليم سيول أودت بحياة أكثر من 150 شخصا ولا تزال عمليات الإنقاذ جارية.

فيما لم تعلق حركة طالبان على الواقعة حتى الساعة 11:25 ت.غ.

ويأتي ذلك رغم تنامي الآمال في بدء محادثات مباشرة بين الحكومة الأفغانية والحركة في أعقاب إطلاق سراح دفعة أخيرة من سجناء طالبان كانوا عقبة أمام انطلاق المسار السلمي في البلد الذي عانى من الفوضى والحرب طوال نحو عقدين من الزمان.