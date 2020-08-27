بريطانيا تجدد إشادتها بمعاهدة السلام الإماراتية: فرصة للشرق الأوسط

جددت بريطانيا، اليوم الخميس، إشادتها بمعاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية التي أعلن عنها قبل أسبوعين وقوبلت بترحيب دولي واسع ووصفت بالتاريخية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، الخميس، إن معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية فرصة مهمة لتجديد الجهود نحو السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف راب، في تغريدة على تويتر: "ناقشت الأمن الإقليمي مع الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي".

وتابع: "لقد رحبت بمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، وهما صديقان مقربان للمملكة المتحدة".



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وأكد على أن "معاهدة السلام تجدد مساعي السلام في المنطقة".

وفي 13 أغسطس/آب الجاري، اتفق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، على مباشرة العلاقات الثنائية الكاملة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.

وفي أعقاب الاتصال، تم الإعلان عن "وقف إسرائيل خطة ضم أراض فلسطينية"، بناء على طلب ودعم من دولة الإمارات.

بجانب إيقاف خطة ضم الأراضي الفلسطينية تضمنت معاهدة السلام مواصلة الإمارات وإسرائيل جهودهما للتوصل لحل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، والسماح لجميع المسلمين بأن يأتوا لزيارة المسجد الأقصى والصلاة فيه.

وقوبل الإعلان عن معاهدة السلام بترحيب عربي دولي واسع حيث وصفت بأنها خطوة تاريخية تعزز من تحقيق فرص السلام في الشرق الأوسط.