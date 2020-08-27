100 خيط في أول تحقيق روسي بقضية نافالني

أطلقت الشرطة الروسية، اليوم الخميس، أول "تحقيق تمهيدي" في قضية المعارض أليكسي نافالني الذي يشتبه بتعرضه لتسميم وهي ما كانت موسكو تستبعده حتى الآن.

وفي بيان له، قال فرع وزارة الداخلية الروسية في سيبيريا، حيث كان نافالني، إن المحققين بدأوا "تحقيقات تمهيدية" مرتبطة بدخول أليكسي للمستشفى في أومسك يوم 20 من الشهر الجاري.

وأوضح البيان أن المحققين قاموا بتفتيش الأماكن التي مرّ بها، مشيرا إلى أنه تم ضبط "أكثر من 100 غرض قد تعتبر أدلة".

والأسبوع الماضي، تعرض نافالني (44 عاما) لوعكة على متن طائرة كانت تقله إلى سيبيريا.

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وإلى يومنا هذا، كانت روسيا ترفض فرضية تعرض المعارض نافالني للتسميم، ردا على دعوات غربية لإجراء تحقيق في القضية.

وهو ما جاء على لسان ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، قبل يومين، قائلا إن بلاده تعارض في هذه المرحلة الفرضيات التي وصفها بـ"المتسرعة" بشأن احتمالات التسميم.

وفي برلين حيث يعالَج المعارض الروسي الذي ما زال في حالة حرجة، قال الأطباء الألمان إنه تعرض لسم بمادة من مجموعة مثبطات استيراز الأستيل كولين" دون تحديدها على الفور.

وهذه المواد تُستخدم بجرعات خفيفة لمعالجة مرض ألزهايمر، لكنها تكون خطيرة إذا تناولها الشخص بجرعات كبيرة فيصبح تأثيرها كمادة "نوفيتشوك".