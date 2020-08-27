فرنسا تحث على سرعة إعادة السلطة للمدنيين في مالي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لو دريان، الخميس، إن عملية انتقال السلطة في مالي يجب أن تكون سريعة، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف التطرف والإرهاب هناك.



وأكد لو دريان، في حديث لإذاعة "آر.تي.إل"، على أنه "يجب أن يتم الانتقال بسرعة، وأن تعاد السلطة إلى المدنيين مع وضع برنامج سياسي يسمح لهذا البلد بتحقيق استقرار سياسي".

Advertisements

وأضاف أن وساطة دول غرب أفريقيا يجب أن تنتهي بسرعة لاستعادة بعض الاستقرار، الذي لا غنى عنه لمواصلة القتال ضد المتطرفين.

وكان قادة الانقلاب الذي أطاح بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا في 18 أغسطس/آب قد أخبروا وفدا من الوسطاء من دول غرب أفريقيا أنهم يرغبون في البقاء في السلطة لفترة انتقالية تستمر ثلاث سنوات، حسبما ذكرت نيجيريا أمس الأربعاء.

وتنشر فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، نحو 5100 من جنودها في منطقة الساحل مع وجود نسبة كبيرة من تلك القوات في مالي ضمن عملية برخان، حيث تدخلت هناك عام 2013 لوقف تقدم المتطرفين نحو عاصمة البلاد باماكو.