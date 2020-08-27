سلطان عمان يبحث مع وزير خارجية أمريكا تعزيز العلاقات الثنائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بحث سلطان عمان هيثم بن طارق، الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.



جاء ذلك خلال استقبال السلطان هيثم بن طارق لبومبيو بقصر البركة، خلال الزيارة التي يقوم بها للسلطنة.

وتم خلال المقابلة استعراض أوجه التعاون الثنائي القائم بين السلطنة والولايات المتحدة في إطار العلاقات الوطيدة التي تربطهما والأمور ذات الاهتمام المتبادل بين الجانبين .

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وقال وزير الخاجية الأمريكي، في تغريدة، عقب اللقاء: " التقيت اليوم السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد، لبحث أهمية بناء السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي من خلال مجلس تعاون خليجي موحد. نعرب عن امتنانا لشراكتنا الأمنية وعلاقاتنا الاقتصادية القوية".

وكان بومبيو وصل إلى سلطنة عمان، قادما من الإمارات في إطار جولة بالشرق الأوسط شملت السودان وإسرائيل، والبحرين.

وخلال زيارته للإمارات، بحث وزير الخارجية الأمريكي، مع المسؤولين القضايا الإقليمية والثنائية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة.

كما تناول اللقاء معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل ودورها المهم في دفع عملية السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ووصف وزير الخارجية الأمريكي، معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية بأنها الأبرز في مجال السلام في الـ25 عاما الماضية.