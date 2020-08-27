عهود الرومي: المرأة الإماراتية محظوظة بقيادتنا ودعم "أم الإمارات"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

أكدت عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الدولة الإماراتية للتطوير الحكومي والمستقبل، أن "المرأة الإماراتية محظوظة بالقيادة الرشيدة التي مكنتها من المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية، التي بدأها الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومحظوظة بدعم ورعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية".



وأشادت بتوجيهاتها بإعداد الاستراتيجية الوطنية لدعم الخطط المستقبلية لتمكين المرأة، وإطلاق حزمة من المبادرات التي تدعم جاهزية المرأة للمستقبل.

Advertisements

وقالت عهود الرومي في تصريح بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، الذي تنظم فعالياته هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن"، إن المرأة الإماراتية تمكنت بفضل هذا الدعم الكبير من الإسهام بفعالية في جهود الاستعداد للخمسين عاما المقبلة، من خلال حضورها المؤثر في الفرق الوطنية لمئوية الإمارات.

وهنأت الوزيرة الإماراتية قيادة الإمارات والشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، والمرأة الإماراتية في يومها، وأشادت بدورها المحوري في تطوير كافة القطاعات الحيوية.

كما ثمنت إسهامات الجيل الأول من النساء الإماراتيات في التأسيس لتمكين بنات الوطن وفتح أبواب الفرص لهن للتطور والنمو وقيادة مسيرة التنمية.