شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السعودية: القبض على مقيم يتاجر في بطاقات لشركات اتصالات أجنبية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، أمس الأربعاء بنتائج المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية.



وتفصيلاً، أوضح "القحطاني" أن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكُّن الجهات الأمنية من القبض على مقيم من الجنسية الهندية في العقد الرابع من العمر؛ لتورطه بالمتاجرة في بطاقات شحن مسبقة الدفع لشركات اتصالات أجنبية، وضُبط بحوزته (47500) بطاقة، تُقدر قيمتها بنحو مليون ريال. كما ضُبط مبلغ (7766) ريالاً. وقد تم إيقافه، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة لإحالته إلى الجهة المختصة.

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