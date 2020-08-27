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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة السعودية الاربعاء تسجيل 33 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3755 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي امس إلى تسجيل 1068 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 310 آلاف و836 حالة، وكانت المملكة قد شهدت أمس تسجيل 1114 حالة إصابة بفيروس كورونا.
ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1013 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 284 ألفا و 945 شخصا.
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