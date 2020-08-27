جامعة الوصل تنظم اللقاء السنوي الأول عن بُعد لأسرة الجامعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

حضر الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل، اللقاء السنوي الأول عن بُعد لأسرة الجامعة باستخدام برنامج "Teams" والذي عُقد يوم الخميس الموافق 27/8/2020م، وبدأ اللقاء بترحيب بالسادة أعضاء الهيئة التدريسية الجدد ومدربي برنامج إنجاز، وأعضاء الهيئة الإدارية. وتوجه بالشكر الجزيل للسيد جمعة الماجد مؤسس الجامعة ورئيس مجلس أمنائها لما قدمه من رعاية كريمة ودعم للجامعة وطلبتها.



وتحدث في بداية اللقاء عن المنظومة التعليمية الجديدة ومميزاتها وبدائل التعليم المتاحة، وظروف جائحة كوفيد 19 التي فرضت نمطًا معينًا من التعليم، والتحديات التي تستدعي تطويرًا للبرامج والمناهج وطرائق التدريس، وضرورة تحديث وسائل التقويم والقياس وتغيير نمط الامتحانات، ونمط الأسئلة، وكذلك نمط الأنشطة وواجبات الطلبة.

Advertisements

وأشار إلى أن متطلبات هذا التطور تتطلب أن يكون الأستاذ الجامعي يمتلك خصائص مهارية وصفات معرفية وأكاديمية ومهنية وشخصية متطورة، لتحقيق الفعالية التعليمية المرجوة، والعمل على نقل هذه المهارات وإكسابها للطلبة مثل مهاراة الحفظ، ومهارة إدارة الوقت، والعمل على بناء قدرات الطلبة وإلى اكسابهم تقنيات التعبير السليم باللغة، بدلًا عن أسلوب الحفظ فقط.

ودعا أعضاء الهيئة التدريسية إلى العمل على ضبط وإدارة القاعة الصفية في ظل نظام التعليم عن بُعد، وبما يتوافق مع متطلبات إدارة الجودة وملف الاعتماد الأكاديمي، وبناء ملفات المساقات والخطط وسائل المتطلبات دوريًا وبمتابعة مستمرة، تنظيمًا للعمل على ملفات الاعتماد الأكاديمي للبرامج.

أما بالنسبة لبرامج الدراسات العليا، فإن ظروف التعليم عن بُعد أتاحت الفرصة لاستقطاب الخبراء الخارجيين والداخليين المشاركين في المناقشات العلمية من ذوي الخبرات العالية، والتخصصات الدقيقة، لذا هناك حاجة إلى تطوير الإشكاليات البحثية، ونمط المناقشات والإشراف العلمي، ونحن بحاجة إلى أن نقدم تغييرات وفق التوجهات الجديدة في العالم، والمحيط الإقليمي، وعلى مستوى توجهات الدولة ومنظومتها التعليمية، نحن بحاجة إلى تغييرات تعمل على اكساب طلبة الدراسات العليا القدرات والمهارات، وتقنيات التفكير، وأساليب العمل، وطرائق البحث، وكيفية حل المشكلات.

وفي ختام اللقاء أوضح مدير الجامعة أن الجامعة أكملت استعدادها وجاهزيتها لبدء العام الدراسي عن بُعد، وأن نجاح هذه العملية يتطلب من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية ومدربي برنامج إنجاز تعاونًا وبذل المزيد من الجهد لضمان استمرارية النجاح.